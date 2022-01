Merlo (TyC): “Dybala non rinnova, un episodio lo ha innervosito. Inter un’opzione”

Le considerazioni del giornalista esperto di mercato argentino a proposito del futuro del numero 10 della Juventus

Daniele Vitiello

La bomba lanciata dall'Argentina negli ultimi giorni porta la sua firma. Cesar Luis Merlo, giornalista di TyC Sports, pochi giorni fa si è sbilanciato sul futuro di Paulo Dybala, sostenendo che l'argentino abbia deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus. Del futuro dell'attaccante, Merlo ha parlato a SOS Fanta nel pomeriggio: “La situazione è molto chiara. Dybala aveva un accordo verbale con la Juventus per il rinnovo da ottobre, gli hanno detto ogni volta: firmiamo settimana prossima, poi la seguente, poi quella dopo… in realtà intorno a Natale la Juventus gli ha cambiato la durata del contratto e anche le cifre, la negoziazione a quel punto si è bloccata”.

Puoi confermare che la decisione di Dybala – dalle tue informazioni – è definitiva?

“Da gennaio, Paulo ha deciso insieme al suo agente Jorge Antun di non rinnovare con la Juventus. La decisione di Dybala è seria, chiara e forte: non accettare il contratto offerto dalla Juventus, bensì iniziare ad ascoltare altre offerte da free agent. Questo vale a meno che la Juve non torni alle vecchie condizioni contrattuali”.

Lo scenario non può cambiare?

“Non possiamo escludere che Dybala riceva offerte non all’altezza delle aspettative, o che la Juve tagli definitivamente ogni ponte con lui. Alcuni club si sono già attivati per avvicinare Dybala e discutere un potenziale contratto”.

Com’è il feeling del giocatore da quello che ti risulta?

“C’è stato un episodio che ha innervosito e deluso molto Dybala: andare in panchina nel match di Supercoppa con l’Inter. Il giocatore si sente disilluso perché sono state cambiate le condizioni del suo contratto. Paulo però si sente deluso, molto. Dalla notte alla mattina sono passati da bianco a nero a livello di offerta, magari non lo confermerà in pubblico ma è così e me lo dicono le mie fonti. Più di una fonte, vicina a Dybala”.

Dove può andare Dybala in caso di addio a costo zero?

“Ci sono alcuni club che si sono interessati, in particolari dalla Premier League. Il suo agente ne sta parlando con alcune società. So che c’è un feeling speciale con il calcio inglese, è stato vicino già in passato a Tottenham e Manchester United. C’è da vedere quali opzioni ci saranno tra marzo e aprile, avremo un panorama più chiaro. Dybala vuole sentire più importante anche perché è l’anno del Mondiale”.

Qui in Italia alcuni giornali parlano di Inter: come la vedi?

“La possibilità è che Paulo vada in un club importante, pronto a vincere. L’Inter è tra questi ma finora non ho notizie di contatti diretti tra Inter e Dybala, a me arrivano informazioni su club inglesi. Non vedo Paulo accettare offerte di società che offrono solo tanti soldi senza pensare al piano sportivo”.