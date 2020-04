SM – Mertens, l’Inter mette la freccia: ecco la proposta per convincerlo a lasciare Napoli

Dries Mertens non è più così vicino al rinnovo con il Napoli. Sembrava tutto fatto per il prolungamento di contratto del belga, con De Laurentiis pronto ad offrire 4 milioni di euro più 500 mila euro di bonus ed un premio alla firma. L’Inter ha però messo la freccia e ha superato gli azzurri. Stando a quanto riportano i colleghi di SportMediaset, infatti, i nerazzurri per aggiudicarsi l’attaccante a parametro zero hanno offerto un biennale da 6 milioni di euro. Antonio Conte spinge per averlo al posto del partente Alexis Sanchez, così come Romelu Lukaku continua a sponsorizzare all’entourage nerazzurro il suo compagno di nazionale che in viale della Liberazione conoscono già molto bene. Servirà un ulteriore contatto tra il procuratore di Mertens e Aurelio De Laurentiis per mettere l’ultima parola sulla questione.