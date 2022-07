CorSera – Mertens idea di Marotta post Dybala? L’Inter smentisce l’interesse

Nelle ultime ore è circolata la notizia di un possibile sondaggio dell'Inter per l'attaccante belga svincolato, ma senza conferme

Prima di poter pensare a nuovi inserimenti, l'Inter deve cedere. Soprattutto nel reparto offensivo. Dybala ha scelto la Roma, anche perché l'Inter non è riuscita a fargli spazio in tempo. Nelle ultime ore il nome di Dries Mertens è stato accostato all'Inter, ma questa ipotesi non trova conferme.