Milan-Inter, Inzaghi cambia: due novità e un solo dubbio da sciogliere

Le novità di formazione di Simone Inzaghi in vista del derby d'andata di Coppa Italia contro il Milan di Pioli

Alessandro De Felice

Il derby come crocevia. E' quello che si augura l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, che spera nella svolta proprio nella gara d'andata contro il Milan del doppio confronto valido per la semifinale di Coppa Italia. La squadra nerazzurra vuole reagire dopo le sconfitte contro Liverpool e Sassuolo e il pari di venerdì in trasferta al 'Ferraris' di Marassi contro il Genoa.

Simone Inzaghi sta studiando la formazione da mandare in campo per aggiudicarsi il primo round della semifinale. Come riferisce Tuttosport, l'allenatore dell'Inter cambierà due uomini nell'undici di partenza. Lautaro Martinez è pronto a riprendere il suo posto in attacco al posto di Alexis Sanchez e formare nuovamente la coppia con Edin Dzeko. Avvicendamento anche in difesa, con Milan Skriniar al posto di D'Ambrosio.

Secondo il quotidiano, l'unico ballottaggio aperto riguarda la fascia destra, con Dumfries insidiato da Darmian per una maglia da titolare sulla fascia destra. Inzaghi dovrà scegliere chi tra i due affronterà Theo Hernandez, in una sfida che potrà rivelarsi cruciale nell'economia della partita.

Pronto all'esordio, nel finale, l'ex Atalanta Robin Gosens, arrivato a gennaio e mai ancora in campo a causa di un problema fisico. Discorso diverso per Joaquin Correa, fuori dal 19 gennaio per una distrazione ai flessori della coscia sinistra e rientrato in gruppo ieri. Il 'Tucu' punta al massimo alla convocazione.