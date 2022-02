Milan-Inter, Inzaghi sorprende tutti? Pronta la ‘mossa del cavallo’

Il tecnico nerazzurro studia la novità che potrebbe rendere più imprevedibile la fase offensiva della squadra

L'Inter nell'ultimo periodo sembra diventata più prevedibile del solito. Simone Inzaghi se ne è accorto e per il derby di Coppa Italia con il Milan sembra avere in mente una mossa a sorpresa.

Spiega infatti la Gazzetta dello Sport di oggi: "L’Inter impantanata deve strambare e Simone Inzaghi, sussurrano certe voci ad Appiano Gentile, avrebbe in canna una variazione di sistema: da 3-5-2 a 3-4-1-2. Calhanoglu sarebbe il protagonista della mossa del cavallo: un movimento a elle, da interno di sinistra a trequartista dietro i due attaccanti. Un modo per avvicinare alla porta il centrocampista turco e metterlo nelle condizioni di essere più efficace nell’assist e di sfruttare meglio il suo tiro potente e preciso. Non possiamo sapere se basterà per rianimare l’Inter, ma è giusto che Inzaghi provi a smuovere la palude. Qualcosa deve inventarsi, altrimenti l’Inter - come il Milan - rischia la prevedibilità. Calhanoglu sarà al suo terzo derby da grande ex: finora un pari e una sconfitta".