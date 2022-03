Milan-Inter, nuovo modulo e un big fuori? Così Inzaghi potrebbe sorprendere tutti

Il tecnico nerazzurro potrebbe presentare una formazione diversa dal solito per rendere la squadra più imprevedibile

Mancano poche ore al calcio d'inizio di Milan-Inter, ma le scelte di formazione sembrano tutt'altro che fatte. L'Inter dell'ultimo periodo ha perso un po' di imprevedibilità e Inzaghi starebbe pensando a come risolvere il problema. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Recuperando il vero Lautaro, Inzaghi sarebbe in teorico vantaggio. Dzeko andrebbe a creare superiorità in mediana e lancerebbe l’argentino, aprendo spazi per le incursioni di Barella, i tiri di Calha, gl incroci di Dumfries, i cross di Perisic. Poca gente in area, tante entrate a sorpresa. Ma se Lautaro continuerà ad avvitarsi su se stesso — orfano delle spalle larghe di Lukaku — questi assalti cadranno nel vuoto".

Per questo l'Inter potrebbe presentarsi con un abito nuovo al derby di stasera: "Una soluzione sarebbe il ricorso al 3-5-1-1 laziale. Dzeko ha caratteristiche opposte a Immobile, ma Inzaghi può spostare Calhanoglu seconda punta, come faceva con Luis Alberto, inserendo Vidal in mediana per tentare il “golpe” in questa zona. Chissà se Inzaghi ci sta pensando. Così uno dei mediani interisti potrebbe dare una mano alla difesa impegnata in un tre-contro-tre molto rischioso: Leao (in velocità) contro Skriniar, Giroud su De Vrij e Messias (che viene da lontano) contro Bastoni possono creare guai seri".