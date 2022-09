Milan-Inter, le ultime di formazione: in attacco possibile sorpresa

Dall'esterno del Meazza arrivano intanto le ultime di formazione di casa nerazzurra. Queste le possibili scelte di Simone Inzaghi secondo l'inviato di Sport Mediaset: "Dovrebbe partire titolare Alessandro Bastoni nel derby in programma tra qualche ora. Si ricomporrà quindi la difesa tipo con Darmian in vantaggio su Gosens e Dimarco. Il grande dubbio è il partner di Lautaro: sembrava in vantaggio Dzeko, ma nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Correa. L'argentino è stata la mossa vincente dell'ultimo derby di Coppa Italia e Inzaghi, come spesso fa, potrebbe riproporre la strategia".