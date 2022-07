Milenkovic, Inter vuole chiudere il prima possibile. Avviati contatti con gli agenti

Sfumato Bremer, l'Inter ha bisogno di inserire in rosa un difensore e ha scelto il giocatore della Fiorentina

L'Inter è alla ricerca di un difensore. Il club nerazzurro contava di sistemare il reparto arretrato con Bremer, poi il blitz della Juve ha rovinato i piani. Così, l'inter ora cerca altrove, ma potrebbe aver già trovato il rinforzo per Inzaghi.

"Perso Bremer, ora l’Inter prova a stringere per Milenkovic. Contatti in corso sia oggi, sia nella giornata di ieri, con gli agenti del giocatore e con la Fiorentina per provare a chiudere il prima possibile. Il suo arrivo sarebbe a prescindere dalla situazione di Skriniar, che è stato bloccato dai nerazzurri, intenzionati comunque ad aggiungere un difensore dato l’addio di Ranocchia", spiega il Corriere della Sera.