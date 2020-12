Inter-Napoli tra campo e mercato: trattativa per Milik, Suning ha un jolly da giocare

L’Inter di Antonio Conte, reduce da quattro successi consecutivi in campionato, punta ad allungare la propria striscia positiva nel match di questa sera contro il Napoli. La sfida tra i due club, secondo Tuttosport, potrebbe diventare un’occasione per approfondire un discorso di mercato: “L’uscita dall’Europa ha soltanto in apparenza congelato i discorsi riguardanti la quarta punta anche perché – si sa – il mercato di gennaio è quello delle occasioni che si possono aprire inaspettatamente. Antonio Conte ha chiesto una rosa più snella ma pure più funzionale al progetto, per aumentare (ipse dixit) le frecce a sua disposizione. Questo vuol dire diversificare anche i giocatori a disposizione in un reparto, l’attacco, dove tutto ruota intorno alla “supercoppia” Lukaku-Martinez“.

IL PUNTO – “Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin guardano pure ad altre situazioni che prevedano la partenza di Pinamonti per trovare spazi che difficilmente gli saranno concessi da Conte nella fase discendente della stagione. Resta vivo l’interessamento per Gervinho che, per caratteristiche, può portare una “differenza” in attacco“.

JOLLY SUNING – “L’Inter – anche in ottica futura – non molla lo sguardo neppure da Arek Milik che, in assenza di accordi in queste settimane, sarà libero di firmare a zero. Suning, in teoria, potrebbe giocarsi il “jolly Politano”, visto che il Napoli dovrà saldare proprio a gennaio il riscatto obbligatorio dell’attaccante esterno fissato in 19 milioni più 2,5 di bonus, cifra simile ai 18 che De Laurentiis chiede per Milik. Operazione “paracadute” per assicurarsi nel caso in cui qualche club dovesse tentare la scalata alla clausola di Lautaro in estate, anche se le pretese del polacco (6 milioni di ingaggio a stagione), sono considerate molto importanti dal club nerazzurro“.