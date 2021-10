Milinkovic-Barella, sfida che accende Lazio-Inter: una differenza in favore di Nicolò

Il focus proposto dalla Gazzetta dello Sport a proposito di uno dei principali duelli della gara dell'Olimpico

Quella tra Milinkovic-Savic e Nicolò Barella sarà uno dei duelli più interessanti in Lazio-Inter di domani pomeriggio. Caratteristiche diverse, ma entrambi assolutamente imprescindibili nelle rispettive mediane. Il serbo è stato anche oggetto del desiderio dei tifosi nerazzurri, ma al momento nulla ha scalfito la sua voglia di rimanere in biancoceleste.

Sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Ma a Milano stanno tranquilli, perché anche Barella piace a tutti ma resta in nerazzurro. Domani Lazio-Inter vivrà pure della sfida nella sfida tra i due, così diversi fisicamente ma simili per completezza, forza, fiuto in zona gol, capacità di trascinare i compagni. E volendo anche per la situazione contrattuale, avendo entrambi un vincolo in scadenza nel 2024, con ingaggio ben inferiore a colleghi pur inferiori come rendimento".