— Tuo figlio ha già un'età in cui si interessa a tutto, gli piace stare in Armenia?

— Sì, posso dire che sicuramente gli piace molto, perché è qui con i suoi fratelli e sorelle. I figli di mia sorella e dei miei cugini sono qui, ed è molto interessante per Amleto con loro, passa molto tempo bene. Gli piace qui. Si può dire che non si annoia.

— Recentemente hai invitato i bambini a preferire il libro al telefono. Anni fa, il tuo libro preferito era 11 minuti. Ora, qual è il tuo libro preferito e quale libro pensi che tutti dovrebbero leggere?

— Oh, da allora ho letto molti libri. Ora non voglio nominare nessuno in particolare, ma ultimamente sto leggendo più biografie, sia di atleti che di scienziati. Non aprirò molte parentesi al momento, ma ho un obiettivo, quindi cerco di leggere molto, generare idee, imparare cose nuove da quei libri e ovviamente allenare la mente e il cervello, perché mi piace imparare costantemente nuove cose. Le cose devono andare avanti.

Per quanto riguarda l’apprendimento di cose nuove, recentemente hai detto che hai iniziato anche ad acquisire conoscenze sulla genitorialità. Amleto è già nel periodo "Perché?", qual è stata la domanda che ti ha sorpreso di più?

— Sì, non ha molti "perché?", ma molti. Ma mi fa molto piacere che sia così curioso e cerchi di sapere tutto, di sapere tutto. Adesso, quando siamo in Armenia, la domanda più frequente è: “Perché ti ha salutato?” (sorride, ndr). Per strada gli sconosciuti si avvicinano spesso e salutano. La prima domanda di Amleto è: perché? Dice: "Mi conosci?" Rispondo: "No", e la sua domanda successiva: "Perché ti saluta?" Qui le sue domande si fermano, ma con il successivo saluto tutto ricomincia (ride, ndr). Molto interessante: Penso che quando, a Dio piacendo, diventerà un calciatore (non lo obbligherò a fare nulla in questa faccenda, ma se deciderà di continuare la mia strada lo sosterrò con tutto), col tempo capirà perché gli estranei mi ha salutato così tanto.

— Come cambia l'emozione con l'età, ad esempio che per diverse generazioni sei una motivazione, un punto di riferimento, una fonte di ispirazione?

— Ne sono molto felice. Sono davvero felice di poter ancora essere un modello sia per le generazioni più anziane che per quelle più giovani. Vuol dire che sono ancora in forma per il calcio, per i ragazzi che vogliono giocare a calcio. Anche io cerco di fare tutto il possibile per essere all'altezza delle aspettative, e sono loro che mi danno la forza e la motivazione per poter giocare ad alto livello e danno loro motivi per essere felici e orgogliosi di me.

— Henrich, il massimalismo sportivo aumenta o diminuisce con l’età?

— Sono sempre stato un massimalista e continuo ad esserlo, indipendentemente dal ruolo che ricopro. Ho segnato solo 2 gol quest'anno e mi dispiace molto perché so che avrei potuto fare di più, ma non mi lamento perché l'obiettivo generale della nostra squadra era vincere lo scudetto, cosa che abbiamo fatto. Sono diventato anche il miglior assist man della squadra, ma le mie ambizioni personali sono sempre alte. Voglio avere più gol e assist nel mio curriculum per la prossima stagione.

Sei conosciuto per la tua disciplina fin da piccolo, gli allenatori hanno raccontato della tua abitudine di arrivare presto agli allenamenti. È cambiato qualcosa in questo senso da quando sono nati i bambini? Le vostre agevolazioni sono per il calcio o per la famiglia?

— Se hai notato, oggi sono arrivato al momento giusto, non ho fatto tardi (ride, ndr), cioè non è cambiato nulla né in campo né fuori dal campo. Cerco di essere puntuale e disciplinato, qualunque cosa stia facendo, sia che vada all'allenamento, che porti mio figlio all'asilo o che lo vada a prendere da lì. In questo modo servi anche come esempio di disciplina per i tuoi figli, perché non importa quanto cerchi di insegnare loro con le parole, loro imparano comunque guardando i loro genitori, osservano le loro azioni. Ecco perché cerco di mostrare a mio figlio con l'esempio come dovrebbe essere. In termini di disciplina, tutto è rimasto uguale. il calcio non interferisce con la famiglia e la famiglia non interferisce con gli affari del calcio. cioè vado sempre agli allenamenti in orario... per ora (Sorride, redattore), cerco anche di aiutare in tutto a casa, essendo un esempio per mio figlio.

— Da quasi 15 anni ormai "costringete" gli armeni a cambiare di tanto in tanto le loro preferenze di club. L'Inter è uno di quei club che già prima del tuo trasferimento aveva un fan club ufficiale in Armenia. Hai scoperto gli Inter Club Armenia o li conoscevi ?​​

— Ho sempre saputo dei fan club, ma non ne sono mai stato coinvolto. O forse c'è stato qualche contatto, ma non avevo capito che fosse il fan club. Era la prima volta che incontravo un fan club che veniva a Milano per una partita. Fino ad allora, se la memoria non mi inganna, non ho incontrato nessun fan club armeno. È molto bello, ovviamente. È anche bello che il numero dei fan sia aumentato da quando mi sono trasferito, spero che non diminuisca. È molto bello avere un fan club, ma sono anche molto felice che tutta la nazione armena segua le partite dell'Inter. Ho ragione? (Ride: ndr)

— Il consiglio migliore e più prezioso che ti sia mai stato dato.

— Ho ricevuto molti consigli, e c'è stato anche un momento in cui me ne sono dimenticato, poi me li hanno ricordati. E sono grato che siano stati in grado di supportarmi con i loro consigli.

— Poiché è più probabile la domanda opposta: cosa direbbe il quindicenne Henrich al 35enne Henrich Mkhitaryan?

— Sì, penso che Henrich, 35 anni, avrebbe dovuto dire qualcosa al quindicenne, e lui avrebbe dovuto semplicemente ascoltare in silenzio il consiglio che Henrich, 35 anni, gli avrebbe dato. Ma se fossi proprio accanto a me stesso di 15 anni, penso che i miei occhi si illuminerebbero (Sorride, ndr).

— Hai risposto a molte domande, tuttavia, c'è una domanda a cui vorresti rispondere, ma non ti viene posta?

- Non ci avevo pensato. Non cerco di immaginare in anticipo cosa mi chiederanno né di aspettare io stesso eventuali domande. Sono soddisfatto di tutte le domande che ho ricevuto, indipendentemente dalla loro natura: buone, critiche, provocatorie. Ogni domanda ha una risposta e dovresti essere pronto a rispondere a qualsiasi domanda se lavori in un campo in cui le persone vogliono intervistarti.

Henrich, di cosa ti penti?

- Niente.

- Di che cosa hai paura?

- Da Dio.

— Con quale dei leggendari atleti ti piacerebbe trascorrere una giornata?

—Michael Jordan.

- Quale sarà il titolo del libro su di te ?

— Ci sto ancora pensando (ride, ndr).