«Bastonie Dimarcoleader anche a livello internazionale per la Nazionale? Bastoni sicuramente può arrivare al livello di Barzagli, Bonucci, Chiellini - che hai citato tu (dice riferendosi a Parolo.ndr) -Dimarco ha enormi qualità ma credo che a livello internazionale abbia bisogno di un passo in più. Bastoni lo vedo proprio in quel tipo di profilo, con quel tipo di carriera ed è molto vicino». Valon Behrami, su DAZN, nel suo intervento nel programma 'Tutti bravi dal divano', ha parlato così degli interisti convocati in Nazionale da Spalletti.