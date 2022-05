Mkhitaryan sarà il primo armeno all’Inter: “Manca solo la firma, il numero di maglia…”

Henrikh Mkhitaryan sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Manca solo la firma, ecco le prime indiscrezioni sul numero di maglia

Henrikh Mkhitaryan sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Non ha grossi dubbi il Corriere dello Sport, secondo cui ormai manca solo la firma dell’armeno sul contratto. Decisione praticamente presa, le sensazioni dei nerazzurri sono positive nonostante la possibilità della Roma di rilanciare in extremis per provare a trattenerlo. Si tratta di un altro colpo a 0 che il duo Marotta-Ausilio è pronto a chiudere, il secondo verso la nuova stagione dopo André Onana.