Il giorno di Mkhitaryan: Mou prova a convincerlo, ma una cosa lo spinge all’Inter

L'armeno entro stasera dovrà dare una risposta alla Roma che ha messo sul piatto una cifra importante per trattenerlo

Daniele Vitiello

Con ogni probabilità entro oggi si scoprirà il futuro di Mkhitaryan. L'armeno, in scadenza di contratto con la Roma, è stato corteggiato dall'Inter e sono alte le possibilità che si trasferisca a Milano, ma la Roma ha piazzato una controproposta (valida proprio fino ad oggi) per provare a trattenerlo.

Spiega la Gazzetta dello Sport: "È l’M-day. Dove M sta per Mkhitaryan, ma pure per milioni, Mourinho, Marotta, miraggi e matrimoni, mercato e mezzeverità, sì, tutto attaccato. Qui c’è una squadra che ha fatto tutto quel che doveva con l’armeno, tranne l’ultimo passaggio, la firma. Conta la parola? Se la risposta è sì, stasera Mkhitaryan sarà a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Ma siccome siamo in territorio minato (altra M...), e siccome nel mondo del calcio e del mercato vale tutto l’arco costituzione dei possibili comportamenti, allora è giusto trattare l’argomento con un pizzico di prudenza, mantenendo ancora una piccola percentuale di possibilità per il rinnovo con la Roma".

Tutto e il contrario di tutto nel giro di pochi giorni: "Mkhitaryan che ragiona da giocatore dell’Inter? È successo, garantito. Mkhitaryan che riceve telefonate da Mourinho per tornare indietro sulla decisione? Pure questo è accaduto, nonostante le smentite di rito. Di sicuro, stasera tutto sarà più chiaro. Perché la Roma ha dato tempo fino ad oggi, al giocatore armeno, per dare una risposta alla nuova offerta del club giallorosso".

Cifre importanti quelle messe sul piatto dalla Roma, come sottolinea la rosea: "Un anno da 3,6 milioni di base fissa, più 200 mila euro da aggiungere ogni 15 presenze, fino a un tetto massimo di 4,2 milioni, oltre ai premi di squadra. Il contratto si rinnoverebbe automaticamente per una seconda stagione, fino al 2024, alle stesse cifre in caso di qualificazione alla prossima Champions della Roma, oppure qualora l’armeno dovesse disputare almeno la metà delle partite. Il rinnovo scatterebbe anche in caso di qualificazione all’Europa League o alla Conference dei giallorossi, ma a quel punto sarebbe a cifre ridotte".

E l'Inter? "Non ha avuto nuovi contatti con l’entourage del giocatore. Semplicemente, perché Marotta e Ausilio ritengono di aver fatto tutto il necessario per convincerlo a scegliere Milano. Prova ne sia anche il fatto di aver informato la Roma della trattativa, passaggio formale che solitamente viene effettuato quando si ha la certezza di andare a dama con l’operazione. Il club di Zhang non ha tra le mani un contratto firmato. Ma una promessa sì", si legge.

I nerazzurri offrono 3.3 milioni più uno di bonus fino al 2024, con clausola unilaterale per recedere dopo un anno in caso di mancato raggiungimento di un tot di presenze. Oltre all'aspetto economico, ci sono anche gli obiettivi: a Milano giocherebbe per vincere il campionato e avrebbe la vetrina della Champions League. Questo potrebbe fare la differenza.