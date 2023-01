Monza-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi conferma Lukaku-Dzeko, pronti due cambi

Vincere per dare un seguito alla vittoria contro il Napoli di mercoledì sera a San Siro e non vanificare un successo che, di fatto, ha riaperto il campionato. L'Inter si presenta all'U-Power Stadium di Monza contro gli ultimi di Palladino con l'obiettivo di tenere in vita la rincorsa scudetto. Proprio per questo motivo, Simone Inzaghi applicherà un turnover molto moderato: confermata in attacco la coppia Lukaku-Dzeko, che tanto bene ha fatto contro la squadra di Spalletti. In difesa, invece, torna de Vrij, mentre a destra si rivede Dumfries. Ecco la probabile formazione: