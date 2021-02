Moratti: “Morte Bellugi grande choc, pensavamo ne fosse fuori. Era lottatore”

Massimo Moratti ha commentato la morte di Mauro Bellugi a Sky Sport 24: "Ho tanti ricordi legati a lui quando era un calciatore nerazzurro"

"Gli volevamo bene, come lui voleva bene alla mia famiglia. Lo conoscevo da tanti anni. Per me è stato un grande dispiacere e un grande choc". A dirlo è Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ricordando Mauro Bellugi, ex calciatore nerazzurro scomparso quest'oggi all'età di 71 anni. Intervistato da Sky Sport 24 l'ex numero uno del club meneghino ha poi raccontato: "Era un lottatore ma aveva sempre un carattere allegro, molto simpatico. Ho tanti ricordi legati a lui quando era un calciatore nerazzurro", ha concluso Moratti.