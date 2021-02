Moratti: “Inter? Non torno e non disturberei Suning. Agnelli-Conte? Io non ho mai…”

Le parole dell'ex presidente nerazzurro a Radio Kiss Kiss: "Non sono pronto a tornare all'Inter. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato così di quanto accaduto martedì in Juventus-Inter tra Antonio Conte e Andrea Agnelli: "Una vecchia ruggine che salta fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus".

L'ex patron ha risposto così poi ad una domanda su un possibile ritorno in nerazzurro: " No, non credo. Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi".

Chiosa sul momento del Napoli e il futuro di Gattuso: "Per un presidente, valutare un esonero è difficile da ogni punto di vista, sia umano che professionale. Fino a pochi giorni prima si parla di progetti, poi si cambia visione. Gattuso? Non conosco i rapporti tra lui e De Laurentiis. Ma nutro simpatia, umanamente, per Rino. Dipende tutto dal rapporto, poi, tra l’allenatore e la squadra. Comprare il Napoli? E’ sempre stato nelle mie simpatie. C’è stato antagonismo, nel tempo, ma non mi permetto di interferire in una situazione del genere".