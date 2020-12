Nainggolan: “Contento di tornare a Cagliari. Inter? Io a disposizione, ma zero possibilità”

Giorno di visite mediche per Radja Nainggolan, che è pronto a trasferirsi dal Cagliari all’Inter in prestito secco. Al suo arrivo a Villa Stuart a Roma per i consueti controlli, il Ninja, incalzato dai colleghi presenti, ha parlato così delle sue sensazioni per il ritorno in Sardegna: “Contento di tornare? Certo, ma ancora non è ufficiale. Rimpianti con l’Inter? Mi sono messo a disposizione ma non ho avuto la possibilità. Se spero di restare? La sapete la formula, no?”, le sue parole.

Ecco il video da TuttoMercatoWeb: