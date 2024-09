Radja Nainggolan , ex centrocampista dell'Inter, ha concesso un'intervista al podcast Gurulandia. Queste le sue parole sulla sua esperienza in nerazzurro: "Il primo anno ho fatto bene con Spalletti, abbiamo centrato la Champions: non era l'Inter di oggi che vince a occhi chiusi il campionato. E' stata un'esperienza bella: il secondo anno l'hanno mandato via, io avevo scelto di andare dove volevo perché a Roma c'era un direttore che voleva vendermi senza dirmi niente. Poi sarei rimasto a Roma se avessi saputo che lui sarebbe andato via dopo sei mesi: e forse la mia tristezza era mia talmente grande che il mio approccio all'Inter è stato magari mal compreso.

Io ero contento di essere lì, ma ero più triste di essere andato via dalla Roma: lì stavo bene, ero molto rispettato, amavo la piazza. Magari un altro al posto mio avrebbe detto "non mi interessa, resto ugualmente, chi me lo fa fare di andare via con tre anni di contratto": ma io non riesco a far finta di andare d'accordo con uno con cui non ci vado. Da bambino vedevo tanto l'Inter con Ronaldo, Vieri, Recoba: giocatori che ti rimangono dentro, è sempre stata una società più grande rispetto alla Roma. Non avrei mai immaginato di andare all'Inter, poi c'era Spalletti che per me era l'allenatore più forte mai avuto: ecco perché l'ho scelta".