Nainggolan-Cagliari, il CdS rivela: “Indennizzo per l’Inter. E si sussurra che…”

Questa la formula: “Prestito secco sino al 30 giugno con ingaggio residuo quasi tutto a carico del Cagliari più un piccolo indennizzo pro Inter. Ciò appartiene all’oggi, anzi a ieri. Poi, presto, si dovrà riparlare perché il belga il 1 luglio 2021 entrerà nel suo ultimo anno di contratto nerazzurro e si sa come vanno queste cose. Se l’Inter non vorrà rimetterci per intero l’investimento fatto nel 2018 prendendolo dalla Roma (score in campionato, 33 presenze in tutto…) avrà ben più di un motivo per concordare un ulteriore step con il Cagliari, altrettanto interessato.

Si sussurra di Riccardo Ladinetti, giovane regista che il Cagliari ha mandato a giocare a Olbia, e che all’Inter non dispiace. Nulla vieta di immaginare futuri ragionamenti su Alessio Cragno, che tanti vedono ideale successore di Handanovic”.