Nainggolan: “All’Inter in tre mesi non ho visto campo, torno a Cagliari per fare bene e…”

Lunga intervista rilasciata da Radja Nainggolan ai canali ufficiali del Cagliari:

“Arrivo con tanta voglia perché comunque sono stati tre mesi difficili per me, perché non ho visto il campo. Mi piace divertirmi, mi piace giocare, quindi sono tornato qui con grande voglia ed entusiasmo per l’ennesima volta”.

CAGLIARI – “Lo scorso anno abbiamo fatto un grandissimo girone d’andata, poi il ritorno con il Covid-19 è andato in maniera diversamente, bisognava abituarsi al non pubblico e a un calcio diverso. Le squadre venivano a giocare magari dentro uno stadio vuoto, che è come giocare in casa, quindi è stato un campionato un po’ più equilibrato per tutti. Si vede anche quest’anno, che comunque è equilibrato”.

MOMENTO – “Io mi sento bene, come al solito torno qua e mi inserisco subito perché conosco praticamente tutti. Non ci metto molto a inserirmi e farmi volere bene dagli altri, sono qua, mi metto a completa disposizione. Io ho sempre dato tutto me stesso per il Cagliari, so che si aspettano tanto da me. Sono venuto qua con tanto entusiasmo, mi metto di nuovo a disposizione al massimo per questa squadra e per questa città. E, come ho sempre fatto, do il meglio di me stesso”.

2021 – “Io penso a concludere nel modo migliore quest’anno, perché c’è sempre tanta potenzialità in questa squadra. Speriamo di migliorare i risultati, perché il gioco c’è, secondo me manca solo un po’ di continuità. Però, ripeto, sono tornato qui con entusiasmo e voglio cercare di portare esperienza ai ragazzi. Il 2020 è stato un anno particolare per tutti, giocatori, società e tifosi. Speriamo che il 2021 innanzitutto migliori tutti questi aspetti. Poi, anche a livello di risultati personali e del Cagliari, speriamo di cambiare completamente rotta. Io ho giocato poco quest’anno, l’anno scorso di gare ne ho giocate ma il risultato magari non era quello che aspettavamo. Speriamo di conquistare risultati positivi nel 2021. Sono contento di essere tornato”.