Nainggolan prova a riconquistare l’Inter: il Ninja ha fatto già il primo passo. E Conte…

A un certo punto il suo ritorno in Sardegna sembrava cosa fatta, ma alla fine Radja Nainggolan è rimasto a Milano. Il calciatore non ha mai nascosto la sua volontà di tornare a vestire la maglia del Cagliari, adesso per il Ninja avrà tempo e modo per riconquistare l’Inter se lo vorrà. In una stagione ricca di impegni, nonostante l’abbondanza a centrocampo, il belga può ritagliarsi uno spazio importante anche partendo dalla panchina e ripagare il club nerazzurro dello sforzo economico fatto due stagioni fa.

“Per fortuna di Nainggolan adesso ci sono 10 giorni di sosta per rendere più morbido il suo secondo atterraggio a Milano e digerire meglio la preparazione delle partite di Conte. Da parte sua, il Ninja ha già fatto un passetto verso i nerazzurri, anche se digitale. Sulla bio Instagram, perfino durante il mini-ritiro nerazzurro di questa stagione, il guerriero belga si era sempre definito “football player from Cagliari”. Adesso è tornato ad essere di nuovo, ufficialmente, un “football player from Inter“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“E’ sottile la linea che separa un problema da una opportunità. Se adesso per Conte non c’è il minimo posto in mezzo al campo, sul futuro invece potrebbero aprirsi interessanti spiragli. Il belga, anche se non titolare, potrebbe diventare un’arma tattica a partita in corso. Un assaltatore specializzato nell’ultima mezzora per squilibrare partita e avversari. Meno centrale rispetto all’epoca di Spalletti, ma comunque importante. Le cinque sostituzioni sono, infatti, una manna del cielo per una squadra come l’Inter, dotata di super panchina, e così il Ninja può presto diventare un’arma tattica in più”.

(Gazzetta dello Sport)