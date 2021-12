Nandez, il Cagliari fa il prezzo. Ma l’asse Inter-Sassuolo può cambiare le carte

Il centrocampista del Cagliari piace all'Inter da quest'estate, ma il giovane Frattesi può balzare in cima alle preferenze

Andrea Della Sala

L'Inter ha chiuso il 2021 in testa alla classifica, con sette vittorie consecutive la squadra di Inzaghi ha rimontato Milan e Napoli e occupa il primo posto. Non sarà un mercato importante quello di gennaio, ma l'Inter valuterà le opportunità e lavorerà anche per il futuro.

"Giulini vorrebbe tenerlo pur sapendo che il diretto interessato ha idee diverse, quindi gli piacerebbe accontentarlo con uno sconto del 30-40 per cento rispetto alla clausola. Traduzione: con un ventina di milioni si può fare. Il bello (o il brutto) di questa storia è che, dopo averlo sedotto, non sembra così scontato che l’Inter possa decidere di prenderlo anche in caso di cessione di Vecino. Quindi, Nandez aspetta: sulla carta sarebbe un potenziale colpo del Napoli o della Roma, piace in Premier, ma oggi siamo a livello di chiacchiere", riporta Gazzetta.it.

"Il Sassuolo a gennaio non cede, al massimo può fare un’eccezione per Boga. La storia di Davide Frattesi ha comunque un epilogo annunciato: normale, quasi scontato, che vada via la prossima estate. Le big gli hanno messo gli occhi addosso, l’Inter... di più. È giovane, classe 1999, ha tecnica, personalità, forza fisica e fiuto del gol. Frattesi piace alle prime quattro della classifica, all’Inter ancora di più. I rapporti tra Carnevali e Marotta possono aiutare, è un discorso per la prossima estate, con il coinvolgimento di Scamacca che viene ritenuto il perfetto erede di Dzeko. Su Frattesi la Roma ha il 30 per cento garantito da un’eventuale futura rivendita, quindi resta con le antenne alzate. Ci sarebbe la possibilità di riportarlo a Trigoria a luglio, ma per il momento siamo nel campo delle ipotesi. La realtà è soltanto una: i prossimi mesi saranno quelli di Frattesi, un uomo copertina già ora", aggiunge il portale sportivo.