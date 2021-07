Nandez, no a offerte importanti: ha scelto l’Inter. Si fa a queste condizioni

Il giocatore ha le idee chiare sul suo futuro: si attendono novità nella trattativa tra Inter e Cagliari

“Il centrocampista è il vero obiettivo della società nerazzurra. Marotta - prima della gara contro il Lugano - ha confermato l'interesse per Nandez. I rapporti tra Cagliari e Inter sono ottimi, Giulini ha chiuso nei giorni scorsi l'arrivo di Dalbert in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Il ragazzo è atteso nella giornata di domani per svolgere le visite mediche in Sardegna. Il Cagliari ha aperto a un trasferimento di Nandez, ma con delle condizioni molto precise: prestito con obbligo di riscatto, no al prestito con il semplice diritto. Nandez ha scelto l'Inter rifiutando offerte importanti. Il Cagliari - che ha già aperto a un suo addio - nelle prossime ore dovrà prendere una decisione, che non potrà non tenere conto della volontà del giocatore”, si legge.