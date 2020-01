Sky – Napoli-Inter, salgono le quotazioni di Bastoni. Sensi parte dalla panchina

Sembrava dovesse essere in campo dal primo minuto. Ma dalle ultime indiscrezioni che arrivano sulla formazione che Conte manderà in campo contro il Napoli non ci sarà Sensi nell’undici titolare. Pare che in mezzo al campo potrebbero esserci Gagliardini, Brozovic e Vecino. E sono salite le quotazioni di Bastoni: sarebbe il favorito, rispetto a Godin, per un posto da titolare accanto a de Vrij e Skriniar. Questa quindi la formazione che il tecnico interista manderebbe in campo dal primo minuto per raggiungere la Juventus al primo posto:

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Martinez, Lukaku;

Gattuso risponderà con un 4-3-3:

Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.