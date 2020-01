ESCLUSIVA Galante: “Inter, ecco il segreto della difesa. Esposito? Su di lui una garanzia”

L’Inter riparte da Napoli, con un tabù da sfatare: la vittoria al San Paolo, in campionato, manca addirittura dal 1997. In campo c’era anche Fabio Galante, in gol nel 2-0 per la squadra allenata allora da Gigi Simoni. Abbiamo raggiunto l’ex calciatore nerazzurro in esclusiva per Fcinter1908.it.

Sosta ormai alle spalle, per l’Inter è tornato il momento di pensare al campionato per consolidare la vetta della classifica.

“Ripartire dopo la sosta non è facile, ma l’Inter ha dimostrato di essere in crescita ed ha fatto risultati importanti. L’allenatore sta tirando fuori il meglio dai calciatori e ci sono i presupposti per fare un girone di ritorno importante. Ci sono tante partite da affrontare e momenti da gestire, però credo che la cosa più importante è aver visto una squadra competitiva. Il futuro sarà roseo, l’Inter ha le carte in regola per far bene, ma bisogna rimanere concentrati su tutti gli impegni. Bisogna pensare in grande”.

La difesa nerazzurra è la meno battuta del campionato.

“Nelle individualità è molto forte, ma è la squadra che lavora bene anche in fase di non possesso e i difensori ne beneficiano. Quando vai in campo e sai cosa devi fare è tutto più semplice. Bastoni ad esempio è un giovane di grande prospettiva, con grande personalità, in campo si vede che è sereno nonostante l’età perché il lavoro in settimana viene fatto nella maniera corretta e l’allenatore trasmette concetti chiari”.

Ti aspettavi che Esposito potesse mettersi in luce già da quest’anno?

“Ha grande personalità e voglia di emergere. Si è sacrificato molto in queste settimane ed ha fatto vedere che ha le basi per diventare un campione. La fortuna di allenarsi con grandi campioni è importante e il gesto di Lukaku in Inter-Genoa indica che lo spogliatoio ha fiducia in questo ragazzo. Conte è la garanzia su di lui: se lo ha mandato in campo più volte vuol dire che ha intravisto un grande talento. Deve impegnarsi tanto e presentarsi ogni giorno ad Appiano con lo spirito giusto”.

Lunedì Inter-Napoli. L’ultima vittoria nerazzurra in campionato risale al ’97 e arrivò anche grazie ad un tuo gol.

“C’è da riprendere il ritmo partita, ci sono tante insidie da tenere in considerazione dopo la sosta. L’Inter ha sempre preparato bene le partite quest’anno, stavolta andrà fatta ancora più attenzione. Di fronte ci sarà Gattuso, uno che tante volte ha sfidato i nerazzurri e sa far bene il suo lavoro, anche se gli allenatori alla fine non vanno in campo. Sarà una partita difficile per entrambe le squadre, speriamo che venga sfatato questo tabù finalmente”.

Credi allo scudetto?

“Gli obiettivi sono quelli di inizio anno. Bisogna dar fastidio alla Juventus per la vittoria del campionato e cercare di far bene in Europa, anche dopo essere usciti dalla Champions League. L’Inter ha due grandi direttori che sul mercato sapranno sicuramente individuare e acquistare i profili giusti per aiutare Conte e gli altri ragazzi a raggiungere la meta”.