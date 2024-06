"Esame Inzaghi" superato a pieni voti

Ndoye sta dando prova della sua grande duttilità: nato attaccante, con il tempo si è specializzato nel ruolo di esterno offensivo, a destra come a sinistra. Velocità, forza fisica, qualità tecniche: le sue caratteristiche lo rendono un elemento prezioso e imprevedibile, ma il classe 2000 ha imparato a non trascurare la fase difensiva. A tal proposito nella gara di ieri contro l'Italia è stato schierato da laterale a tutta fascia, applicandosi sia in proiezione offensiva che in chiusura. Un esame superato a pieni voti, guarda caso in quella posizione di campo dove potrebbe giocare con Inzaghi...