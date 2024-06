Sky – Inter, la situazione per il rinnovo di Dumfries. Tre nomi per fare cassa

Per il rinnovo di Lautaro manca soltanto la firma, per Simone Inzaghi c’è distanza al momento sulla durata: le parti si vedranno di nuovo per cercare l’intesa, ma il rinnovo non è in discussione. Per Dumfries si ragiona sul rinnovo dopo le sue recenti parole: lavori in corso e buone sensazioni per l’olandese.