Inter, nuovo obiettivo in difesa. Occhi puntati su Nelsson del Galatasaray

Il difensore danese piace all'Inter ma ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, cifra che l'Inter non ha intenzione di spendere

In attesa di capire cosa succederà con il rinnovo di De Vrij, l'Inter si tutela e cerca possibili rinforzi per il reparto difensivo. Oltre a Ginter, in scadenza col Borussia Moenchengladbach, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino anche il difensore del Galatasaray Victor Nelsson.