Piccoli acciacchi stanno frenando pure Calhanoglu. Aveva saltato l’ultima amichevole con il Chelsea per affaticamento. Stesso intoppo nel finale con l’Atalanta. Non ha mai potuto lavorare a pieno ritmo, dovendo peraltro rispondere alla convocazione della Turchia. Per il gioco nerazzurro è cruciale. Se la sua regia non funziona (anche per la pressione degli avversari) è come viaggiare su strade sconosciute senza navigatore. Va protetto, ma deve scuotersi. All’età è impossibile opporsi. E sulla carta d’identità di Mkhitaryan la data di nascita dice 1989. La scorsa stagione è stato il giocatore di movimento più utilizzato. Sembrava non avvertire la fatica. Ora è l’esatto contrario. È stato il migliore nelle amichevoli, ma con l’inizio delle gare ufficiali ha cominciato a battere in testa. Nel centrocampo è un ingranaggio fondamentale, unico per le sue caratteristiche. Va recuperato, ma pure gestito in modo diverso. Meno comprensibili, invece, le stecche di Pavard. Tutto l’Europeo con la Francia in panchina e Deschamps non l’ha neppure chiamato a settembre. Il dubbio è che stia soffrendo questa mancanza di considerazione. Di sicuro, da uno con le sue qualità ed esperienza, non ci si aspetta che si faccia saltare in testa dal monzese Mota Carvalho. Anche con il Milan ha sbandato paurosamente. Vero che ha brillato con l’Atalanta, come tutta l’Inter. Ma così è troppo poco: in tutti i sensi".