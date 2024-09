Si vedeva già alla fine della partita, le espressioni dei calciatori nerazzurri era tipica di chi è stato sorpreso da quanto successo. SportMediaset racconta così il momento dell'Inter dopo la sconfitta contro il Milan, nel derby. «L'Inter di Inzaghi tutto si sarebbe aspettata tranne una partita così. Perché un derby perso dopo sei consecutivi vinti ci può stare ma non con queste modalità avvenuta». Ne ha parlato Matteo Darmian ai microfoni di SM: «Delusione che può servire al gruppo? C'è la possibilità di migliorare e lavoreremo per questo. Siamo un gruppo unito, maturo e prenderemo questa sconfitta nella giusta maniera».

"Inquadrare i problemi non è neanche semplice: anche i cambi di Inzaghi sono finiti sotto la lente di ingrandimento di tifosi e opinionisti. La crisi di Lautaro non aiuta, ma l'obiettivo è reagire subito, al di là delle priorità da decidere se avere o meno (scegliere in pratica tra Serie A e CL). La stagione è ancora tutta da scrivere, dalla seconda stella al paradiso il passaggio potrebbe essere esaltante oppure doloroso. L'unica cosa che conta però è chiara, non si può rimanere fermi a guardare le stelle", ha concluso il tg sportivo.