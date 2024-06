La novità è che nelle ultime ore i nerazzurri hanno riagganciato i contatti con l’entourage di Jorgensen, per nulla scoraggiati dal fatto che il giocatore ha appena rinnovato fino al 2029. È il segnale che l’Inter vuole tenersi una porta aperta, qualora in maniera clamorosa l’affare Martinez si complicasse definitivamente. Ad oggi, in ogni caso, lo spagnolo resta il candidato numero uno per il ruolo vicino a Sommer. La settimana che inizia domani servirà a capire questo: il mercato interista entra nel vivo", scrive La Gazzetta dello Sport.