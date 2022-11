Non solo Skriniar, l’Inter lavora ai rinnovi: contatti con de Vrij. Darmian e Dzeko…

Centrato l'obiettivo ottavi di Champions League, l'Inter lavora anche fuori dal campo sul tema rinnovi. Il caso più spinoso resta quello di Milan Skriniar, in scadenza il prossimo 30 giugno, ma quello dello slovacco non è l'unico prolungamento su cui sta lavorando la dirigenza nerazzurra.

Tra gli altri c'è anche Stefan De Vrij, con cui sono iniziati i primi approcci per il rinnovo del contratto. La procura dell'olandese passerà a Federico Pastorello, a cui verrà affidato pure il compito di dirimere con la Lazio il nodo Acerbi. "Considerata la volontà dell’olandese, non dovrebbe essere un problema trovare un accordo fino al 2025" assicura Tuttosport.

Ma non finisce qui: in scadenza vanno pure Dzeko, Darmian, Gagliardini, Handanovic, D’Ambrosio, Cordaz e Dalbert. Secondo il quotidiano la questione relativa ai loro rinnovi verrà affrontata durante la sosta per il Mondiale, quando potrebbero esserci movimenti intorno a Dzeko, Darmian e Handanovic, tutti giocatori fondamentali nell’ottica di avere due potenziali titolari per ruolo.