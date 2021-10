Nuovo stadio, domani il vertice. Quattro punti caldi e due questioni fondamentali

Il primo incontro tra il sindaco Sala e i rappresentanti di Inter e Milan per la costruzione del nuovo stadio, è avvenuto due giorni fa. Domani andrà in scena un nuovo incontro che verterà su due questioni fondamentali: la riduzione delle volumetrie per quanto riguarda tutto ciò che dovrà essere realizzato intorno allo stadio e un contributo straordinario per le case popolari di San Siro.