Nuovo San Siro, via libera di Inter e Milan al dibattito pubblico

Si interrompe la fase di stallo nel progetto del nuovo San Siro con il via libera di Inter e Milan al dibattito pubblico

A breve sarà designato il coordinatore del dibattito pubblico, mentre Inter e Milan prepareranno entro fine aprile il dossier per far partire le consultazioni.

Un passaggio fondamentale dopo il no alla deroga chiesta dai due club al dibattito pubblico. Un segnale ben preciso, nonostante lo spetto di un stadio fuori dai confini comunali, un'ipotesi ancora in piedi secondo i club ma di difficile attuazione.

"Per il sindaco Beppe Sala, ovviamente, l’accelerazione del dialogo con le squadre è una buona notizia - prosegue il quotidiano -: il suo cruccio, lo ha detto più volte, è quello di ritrovarsi col cerino in mano, senza i fondi per gestire il Meazza e senza più gli oneri di urbanizzazione del nuovo San Siro".

Nel contempo Palazzo Marino dovrà individuare il coordinatore del dibattito pubblico: "In prima battuta la scelta dovrebbe competere all’apposita Commissione nazionale presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il sindaco Sala ha già scritto alla Commissione per sollecitare la nomina, ma se le esperienze passate contano, in assenza di candidature particolari da Roma, potrebbe essere lo stesso Comune a scegliere. A questo punto Palazzo Marino inviterebbe alcune società specializzate nel settore a fare le loro proposte per poi designare la scelta".