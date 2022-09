Inter/Milan, da Giunta ok a nuovo stadio: via a dibattito pubblico. Sarà di 60.000 posti e…

Con una delibera appena approvata, la Giunta del Comune di Milano prende atto dell'aggiornamento dello "Studio di fattibilità" presentato da Inter e Milan, e dispone l'avvio del Dibattito Pubblico intorno alla stessa proposta, previsto nei prossimi giorni. Il progetto è stato ritenuto completo anche dalla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico, per la quale il procedimento può quindi considerarsi correttamente instaurato.

Secondo lo Studio dei club il nuovo stadio, per una capienza di circa 60mila posti, sarà corredato da una serie di funzionalità di servizio integrate, quali punti vendita/ristoro e spazi per accoglienza. La riconfigurazione dell'area prevede oltre 100mila mq di verde, per il 65% attrezzato per il gioco e lo sport.