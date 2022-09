Nuovo Stadio Milano, tutti i dettagli: costi, quanti posti avrà e quando sarà pronto

Tutti i dettagli del nuovo impianto di Inter e Milan: costi, quanti posti avrà e quando sarà pronto nei piani dei due club

La data per il Nuovo Stadio di Milano, ma non solo. Oggi inizierà il dibattito pubblico su San Siro e comincia dunque un lungo conto alla rovescia verso il nuovo impianto di Inter e Milan. “Dovrebbe condurre le società a giocare nel nuovo stadio a partire dalla stagione 2027/28”, si legge su Il Sole 24 Ore. Il quotidiano entra nei dettagli della situazione dopo l’incontro tenutosi ieri.

Cittadella dello sport

“Oltre allo stadio (resta in pole position La Cattedrale, ma la decisione definitiva sarà presa più avanti) sorgerà una cittadella dello sport, con circa 100mila mq di area commerciale e attività di intrattenimento, un museo, un centro congressi e settori dedicati alla pratica sportiva preclusi al traffico automobilistico. Mentre il verde è raddoppiato, i volumi edificatori sono stati ridotti (dall'iniziale indice di 0,51 si è scesi a 0,35, in linea con il piano di governo del territorio e dunque senza necessità di varianti agli strumenti urbanistici). Motivo per il quale non saranno mantenute in piedi vestigia del vecchio San Siro, come a un certo punto si era invece profilato”, si legge.

Quanti posti

Si entra poi nei dettagli interni al nuovo impianto di Inter e Milan: “Lo stadio avrà due anelli e sarà alto la metà circa del Meazza che oggi svetta oltre i 60 metri. Sarà realizzato come edificio il più possibile autosufficiente dal punto di vista energetico e a impatto acustico zero. I posti a sedere saranno 60mila (anche se in questo inizio di stagione si registra un numero anche superiore di spettatori). La quota di posti premium sarà pari a 9mila (ma modulabile fino a 13.500) secondo i migliori standard continentali e made in Usa, mantenendo un equilibrio tra l'alta domanda di un pubblico corporate e l'esigenza di tenere calmierati i prezzi di biglietti e abbonamenti ordinari. Nonostante la contrazione delle aree edificate, gli investimenti privati - che genereranno circa 27mila posti di lavoro - necessari all'operazione non caleranno.

Il luogo

Quanto alla possibilità di un cambio di programma sulla localizzazione (in estate si è molto discusso dell'opzione Sesto San Giovanni), Scaroni ha precisato: «Siamo impegnati sul progetto del nuovo stadio a San Siro, ci crediamo eccome. Poi guardiamo anche altrove, perché dobbiamo avere alternative e magari scopriamo che, guardando a fondo alcune localizzazioni, hanno dei vantaggi che San Siro non ha. Non abbiamo Piani B, solo Piani A ma ne abbiamo più di uno». Non è un'opzione la ristrutturazione di San Siro.

I costi

Quanto all'analisi economica, ponderata nello scenario di una concessione di 90 anni, il costo del comparto stadio è stimato (per ora) in circa 600 milioni, il 60% dei costi totali di costruzione pari a un miliardo, mentre si aggiungono spese tecniche e altri oneri per circa 300 milioni. In compenso, secondo le previsioni, dal nuovo impianto deriverebbero 122 milioni di ricavi incrementali, di cui 80 dal comparto stadio, in modo da far salire questa voce di bilancio intorno ai 100 milioni per club (rispetto agli attuali 40 milioni di euro assicurati da San Siro)”, si legge sul quotidiano.

