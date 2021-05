REUTERS – Inter, Oaktree diventerà socio: LionRock sarà liquidato con…

Suning avrà tre anni per restituire la parte del finanziamento non relativa alle quote di LionRock, pena il passaggio del club al fondo

Redazione1908

Il finanziamento a 3 anni da 275 milioni di euro, che riceverà Great Horizon per poi girare i soldi all'Inter, prevede anche un ingresso futuro di Oaktree nell'assetto azionario nerazzurro? Secondo l'autorevole agenzia di stampa Reuters, principale agenzia economica al mondo, assolutamente sì.

Reuters, infatti, consultando due fonti a conoscenza della trattativa tra Suning e Oaktree, assicura che parte del finanziamento da 275 milioni di euro servirà, "in un secondo momento", "per liquidare LionRock, attualmente in possesso del 31% delle quote dell'Inter".

Suning avrà tre anni per restituire la parte del finanziamento non relativa alle quote di LionRock, pena il passaggio dell'Inter nelle mani del fondo statunitense con sede in California.