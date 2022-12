Inter, si valutano offerte per Onana? Da Sommer a Bayindir, movimenti in porta

I nerazzurri potrebbero camiare nuovamente strategia: il camerunense, arrivato solamente questa estate, non sarebbe intoccabile

Fabio Alampi

In casa Inter proseguono le valutazioni di mercato, con un occhio ai discorsi tecnici e un altro al bilancio: per questo secondo motivo non si possono escludere cessioni eccellenti e magari inaspettate. Un ragionamento che, secondo Tuttosport, potrebbe riguardare anche Andre Onana, arrivato a Milano solamente questa estate e da poco diventato titolare della porta nerazzurra: "Altro giro, altro portiere. Il fatto che l'Inter abbia deciso di scandagliare il mercato dei parametri zero nel ruolo, può preludere a un'altra rivoluzione tra i pali. Perché i due profili messi nel mirino da Beppe Marotta e Piero Ausilio, vale a dire Yann Sommer e Altay Bayindir, di certo non verrebbero ad Appiano Gentile per fare le riserve.

[...] La necessità di dover incassare almeno trenta milioni entro il 30 giugno, induce a pensare che la scelta possa essere motivata pure dall'idea di poter valutare anche eventuali offerte in arrivo per André Onana. La cui cessione, essendo il camerunese stato strappato a parametro zero dall'Ajax, porterebbe oltre a liquidità, pure una robusta plusvalenza a bilancio".

Sommer e Bayindir, più che idee — "Sommer è un pilastro della nazionale svizzera e del Borussia Mönchengladbach e, a 34 anni (li compirà tra qualche giorno, il 17 dicembre), cerca l'ultimo contratto importante in carriera e ha intenzione di arrivare al top almeno ai prossimi Europei anche se è scontato sospettare che un pensierino lo faccia pure ai Mondiali 2026. Bayindir - che l'Inter segue da almeno un paio di stagioni - di anni ne ha soltanto 24 e, oltre a essere titolare al Fenerbahçe, è il futuro della nazionale turca, due buoni motivi che fanno pensare come sia difficile pensare pure per lui che accetti di firmare per un club dove partirebbe come secondo.

In tal senso, se l'Inter cercasse soltanto un vice Onana, potrebbe puntare su uno Sportiello (come fatto dal Milan) mentre - come sottolineato - il club sta valutando interpreti nel ruolo di un target decisamente più alto per pensare che il prescelto possa essere soltanto una riserva. D'altronde, a livello bilancistico, sostituire Onana con un altro numero uno preso da svincolato sarebbe un'operazione da applausi".

Gli altri nomi — "Non va dimenticato come l'Inter abbia lavorato bene pure in prospettiva decidendo di spedire Filip Stankovic (classe 2002) al Volendam per giocare nell'ottica, magari dopo un altro paio di stagioni in prestito, di riportarlo alla base. Anche se Ausilio continua a seguire con grande attenzione anche la crescita di Michele Di Gregorio che, come Stankovic junior, è espressione del settore giovanile nerazzurro. L'Inter ha perso il controllo sul cartellino - con la promozione in Serie A è scattato l'obbligo di riscatto da parte del Monza per 4 milioni - però, qualora tra qualche anno i nerazzurri volessero affidare la porta a un italiano, sarebbe difficile ignorare il suo nome.

Porte chiuse invece per Radu che - dopo essere stato superato da Carnesecchi - lascerà Cremona per andare in prestito (lo vuole il Saint-Etienne), mentre Cordaz potrebbe rinnovare per un'altra stagione, ma il discorso verrà affrontato a tarda primavera dopo che magari sarà più chiaro pure quello che farà Handanovic".