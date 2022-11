Sky – Camerun, Onana potrebbe restare in Qatar: l’accaduto e la situazione ora

... e cos'è accaduto

Il Ct e il portiere dell'Inter hanno avuto una discussione riguardo una differente visione tattica e da questo è nata l'esclusione nella partita con la Serbia. La discussione tra l'allenatore e il portiere sarebbe avvenuta sabato: Song avrebbe chiesto a Onana di modificare il suo stile di gioco in favore di un comportamento più conservativo del ruolo. Onana non ha condiviso questa approccio tattico e ha rifiutato di cambiare. Di conseguenza si è arrivati a questa decisione, che Onana rispetta”, si legge. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione, la permanenza del portiere dell’Inter in Qatar non è più da escludere.