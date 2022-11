Inter, via all’operazione Valencia: c’è la chiave per Musah e Vazquez può liberarsi

L'Inter tenta il doppio colpo in casa spagnola. Il centrocampista può arrivare in prestito e l'esterno ha una promessa dal club

Andrea Della Sala

L'Inter si guarda intorno alla ricerca di rinforzi per recuperare terreno in campionato. Gli uomini mercato nerazzurri hanno individuato due elementi che potrebbero fare al caso di Inzaghi. "Non c’è da stupirsi se nel mirino finiscono due giovani, un 2002 come Yunus Musah e un 2003 come Jesus Vazquez. Per la rimonta scudetto, certo. E per quel che ci sarà dopo. L’Inter guarda a Valencia, l’idea è provare un doppio colpo da quelle parti. E le chiacchierate sono già iniziate, in questo senso".

"Musah è un nome che ad Appiano è stato segnalato da tempo. È stato seguito più volte, le relazioni sono state positive, un’occhiata il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin (entrambi da ieri in Qatar) la daranno anche nei prossimi giorni, più da vicino. C’è un intermediario al lavoro sull’affare, l’Inter sa che la strada si può battere nonostante una valutazione non banale, circa 20 milioni di euro. Il Valencia è disponibile a parlare, del resto la situazione economica del club impone dei ragionamenti in uscita. Ragionamenti che sta facendo anche l’Inter. L’affare è possibile perché c’è spazio per intavolare una trattativa alle basi che stanno bene al club nerazzurro", riporta La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter ha voglia di anticipare la concorrenza su un giocatore la cui valutazione è destinata a crescere, rischio che in ogni caso va messo in conto anche con l’imminente Mondiale, al quale Musah prenderà parte con gli Stati Uniti. Ecco perché l’idea è prenderlo a gennaio. La strada non è quella dell’acquisto a titolo definitivo. All’Inter è stato assicurato che c’è la via per prendere il centrocampista inizialmente in prestito, con riscatto che diventerebbe automatico solo a partire dalla stagione 2023-24. Su queste basi si può procedere, perché il costo dell’operazione non graverebbe sul bilancio in corso, ma eventualmente sul successivo".

"Sul ruolo di Jesus Vazquez, invece, nessun dubbio: esterno sinistro. L’operazione dello spagnolo si intreccia con quella di Gosens, che in ogni caso l’Inter farebbe partire solo a determinate condizioni. Anche qui si muovono gli agenti. L’esterno del Valencia ha gli stessi rappresentanti di Pedraza, mancino del Villarreal che il club nerazzurro ha trattato anche la scorsa estate. Ma sarebbe un’operazione diversa, con costi decisamente diversi. Jesus Vazquez ha in mano una promessa da parte del club spagnolo, secondo cui sarebbe stato libero di partire a condizioni favorevoli in caso di scarso impiego. Con Gattuso in panchina, in effetti, ha messo insieme solo quattro presenze in Liga, da inizio stagione. Può arrivare in prestito, in un’operazione che sarebbe svincolata da quella relativa a Musah", spiega La Gazzetta.