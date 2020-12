PAGELLE: Skriniar e Bastoni non sbagliano nulla. Conte sbaglia tutto. Lukaku, che beffa

HANDANOVIC 6: Lo Shakhtar quasi non si azzarda a presentarsi in area. L’unica volta che lo fa, lui è attento

SKRINIAR 7: Non sbaglia nulla e giganteggia contro i piccoli brasiliani

DE VRIJ 6,5: Lo Shakhtar non si vede quasi mai dalle sue parti

BASTONI 7: Gioca con la consueta eleganza e tranquillità. Praticamente più in avanti che in difesa

HAKIMI 6: Qualche guizzo c’è ma con poca continuità. E gli spazi chiusi non lo favoriscono

BARELLA 6,5: Ci mette tutto, probabilmente anche quello che non ha. Un gladiatore anche a mezzo servizio

BROZOVIC 5,5: Troppo lento nel far girare la manovra. Non accelera mai

GAGLIARDINI 5: Quando c’è da inventare qualcosa, ovviamente non ci riesce. In una partita da vincere a tutti i costi, è stato tenuto troppo in campo

YOUNG 5: Non ne azzecca mezza. Solo cross in area un po’ a casaccio

LAUTARO 6: Colpisce una traversa super, che faceva presagire una serata diversa. Invece si perde con occasioni e mezze occasioni. Ma davanti è il più vivo

LUKAKU 5: Parte bene, poi pian piano si spegne, soffocato dai difensori. E alla fine, una atroce beffa come col Siviglia: para il gol fatto di Sanchez.

PERISIC 5: Entra per Young ma fa solo confusione

SANCHEZ 6: Era riuscito anche a trovare il gol, parato da Lukaku. Incredibile

ERIKSEN 6,5: Sei minuti e due tiri pericolosi. Un giorno ci spiegheranno perché

D’AMBROSIO, DARMIAN SV

CONTE 4: Una partita da giocare con il sacro fuoco. L’Inter la gioca senza accelerare mai. Compassata, mai capace di superare il muro ucraino. Non ha imparato nulla dalla partita di andata. E ancora una volta non osa, i cambi tutti in ritardo e alla fine la beffa è atroce. Atroce. E lui ci mette molto del suo, con un centrocampo cotto lasciato lì a marcire.