PAGELLE: Vidal da multare. Conte, questa è la ferocia? Eriksen umiliato

HANDANOVIC 5,5: Non è in vena di miracoli. Il Real giochicchia ed evita amarezze ulteriori

SKRINIAR 5: Già è fuori ruolo in una difesa a tre, quando gioca mezzo tempo a quattro va in bambola. Nella ripresa va leggermente meglio

DE VRIJ 5: Il bunker difensivo è un ricordo. Anche il Real entra come lama nel burro

BASTONI 5: Sacrificato sull’altare della difesa a 4 quando viene espulso Vidal. Ma anche prima stava soffrendo

HAKIMI 5: Irriconoscibile. E’ in un momento di scarsa forma e scarsa fiducia. Fa quasi tutto male

BARELLA 5: Prova a cancellare l’errore del quarto minuto con una partita di corsa forsennata. Ma è una corsa senza costrutto

GAGLIARDINI 5: Inadeguato per questi livelli. E non lo scopriamo oggi. Surclassato dal centrocampo del Real

VIDAL 3: Da multare. Inaccettabile prendere 2 cartellini gialli in 30 secondi per andare a fare il bulletto sotto il mento dell’arbitro. Nella “finale” invocata da Conte

YOUNG 5: Chi l’ha visto. Praticamente inesistente

LAUTARO 5: Tocca pochissimi palloni, poi esce per il cambio di modulo

LUKAKU 5,5: Cerca di produrre qualcosa ma è poca roba. Prova a non arrendersi ma è dura anche per lui

D’AMBROSIO 5: Entra a partita ormai in mano al Real. E non suona la carica, tutt’altro

PERISIC 6: L’unico a tirare in porta. Due volte. Anche con pericolosità

SANCHEZ 5,5: Prova a combinare qualcosa ma è più fumo che arrosto

SENSI SV: Torna in campo in tempo per farsi ammonire

ERIKSEN SV: Incomprensibile umiliazione metterlo per 4 minuti a gara finita per far riposare Lukaku

CONTE 4: La squadra entra in campo come se non avesse voglia, energie, come se non si trattasse della partita più importante dell’anno. Altro che ferocia, una squadra irritante per quanto moscia. Questa sarebbe la fame invocata nei giorni scorsi? Questa la voglia che trasmette? E ci spieghi il senso del cambio Lukaku-Eriksen al minuto 86. Un’umiliazione incomprensibile.