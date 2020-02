PAGELLE: Padelli da brividi. De Vrij da orgasmo. Brozovic e Vecino si ribellano. Eriksen, scusa?

PADELLI 4: Partita choc. Colpevole su entrambi i gol del Milan, fa venire i brividi ai tifosi nerazzurri su ogni uscita

GODIN 5: Ibrahimovic lo sovrasta, fisicamente è spesso in difficoltà. Meglio nella ripresa

DE VRIJ 8: Segna il gol più importante, finora, della stagione. Sempre il più lucido là dietro, anche nel primo tempo di sofferenza.

SKRINIAR 5,5: Mai così in difficoltà fisicamente, deve tenere botta con tutta la forza di cui dispone. Serata complicata

CANDREVA 6: Si regala l’assist per il gol di De Vrij. Nel complesso soffre le scorribande di Theo Hernandez ma riesce comunque a tenere botta

VECINO 7,5: Si esalta nelle partite impossibili, non c’è altra spiegazione. Ribalta il Milan con l’ennesimo inserimento vincente e nel secondo tempo è ultra decisivo

BROZOVIC 7: Il peggiore in campo nel primo tempo, avvia la rimonta con un super gol. E alla fine, è decisivo. Come sempre per le sorti dell’Inter. Si ribella alla sconfitta

BARELLA 6,5: Nel primo tempo, sovrastato dal ritmo del Milan. Irriconoscibile a dir poco. Nella ripresa, sale insieme alla marea nerazzurra e alla fine straripa e domina

YOUNG 6: Non si scompone mai. Che l’Inter sia sotto di due gol o sopra di due, lui mantiene sempre un ritmo compassato. Ma non soccombe

SANCHEZ 6,5: Ha il merito, fondamentale, di credere in quella palla. La rimette in mezzo e serve l’assist vincente per Vecino. Alla fine sarà fondamentale

LUKAKU 7: Lotta e battaglia come sempre. Ogni tanto svernicia avversari in progressione, alla fine si toglie la soddisfazione di firmarla lui questa vittoria con il sigillo che spegne la luce al Milan

ERIKSEN 6,5: Scusa? Non ho capito. Stampa sulla traversa una punizione che avrebbe avviato e concluso i lavori di demolizione di San Siro, che sarebbe letteralmente venuto giù. Piede da fenomeno

MOSES 6,5: Suo il guizzo finale, con assist vincente a Lukaku

BIRAGHI SV

CONTE 7: Primo tempo horror. La squadra cammina in campo e lui non riesce assolutamente a trovare le contromisure al Milan. Nella ripresa, sbrana i suoi che tornano in campo e sembrano giocare con la grinta del loro allenatore. Partita non bella ma tostissima. Può segnare la svolta