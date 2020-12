PAGELLE: Handanovic super, Sensi incide. Brozovic non c’è, Conte ‘spaventa’ l’Inter

HANDANOVIC 8: Oggi l’Inter ringrazia la buona sorte e il suo portiere. Due interventi strepitosi a salvare il risultato

SKRINIAR 6: Gioca un primo tempo in assoluto controllo. Poi nella ripresa soffre come tutta la squadra

DE VRIJ 5,5: Troppo morbida la marcatura su Petagna a fine partita. E per poco ci scappa la beffa. Anche Lozano lo beffa troppo facilmente

BASTONI 5,5: Dalla sua parte Lozano e Di Lorenzo fanno solchi. Lui, poco aiutato da Young, va spesso in difficoltà

DARMIAN 6: Ha il merito, e non è poco, di guadagnarsi il rigore. Per il resto scende poco in una partita dai ritmi estivi

BARELLA 6,5: Prende botte da orbi da tre partite consecutive, gioca con un occhio nero e corre. Tanto. Non sempre con costrutto ma è sempre il più presente

BROZOVIC 5: Giornata no, completata dall’infortunio al piede. Lento e macchinoso

GAGLIARDINI 5,5: I ritmi bassi lo favorirebbero. Ma quando il Napoli li alza, lui non regge

YOUNG 5: Lozano lo fa impazzire. E in attacco il suo apporto non è granché

LUKAKU 6: La sufficienza è per il rigore perfetto. Ma perde il duello con Koulibaly. E non di poco

LAUTARO 5,5: Si crea una grande chance ma la butta fuori. Poi sbaglia un’infinità di controlli pur muovendosi molto

SENSI 6,5: Il suo ingresso è decisivo. Regala gli unici 5 minuti di vivacità all’Inter e alza il baricentro fino al rigore

HAKIMI, D’AMBROSIO SV

CONTE 6: Vince e chi vince ha sempre ragione. Ma quel cambio Hakimi per Lautaro mette paura all’Inter, che da quel momento arretra e non tocca più palla, letteralmente terrorizzata all’idea di vincere. Poco coraggioso. Ma la classifica sorride e questo conta