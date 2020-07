PAGELLE: Non è il vero Eriksen. Sanchez, ma che combini? Che macigno il rigore per Lautaro

HANDANOVIC 6,5: Non deve fare gli straordinari nel primo tempo, ma un paio di interventi sono fondamentali. Provvidenziale su Orsolini. Nel secondo tempo è più impegnato e para quello che può

D’AMBROSIO 5,5: Si vede poco in fase di costruzione, nel finale si perde e dal suo lato Barrow trova lo spazio per fare gol

DE VRIJ 6: Governa bene la difesa come al solito, ma nel finale è inghiottito dal caos della squadra

BASTONI 6: Ha un avversario ostico come Orsolini, lo gestisce con le buone e con le cattive. È lui il difensore designato per proporsi davanti e lo fa egregiamente. Espulso nel finale per una dubbia doppia ammonizione

CANDREVA 5,5: Solito motorino, non si ferma mai. Oggi poco incisivo nell’assist e nella conclusione

BROZOVIC 6: Con lui in regia l’Inter è più bella. Rientra bene, prezioso nella gestione, ma anche in fase di interdizione. Anche lui scompare un po’ alla distanza

GAGLIARDINI 5: Due errori importanti compromettono la gara: il mancato tap in sul rigore di Lautaro e il clamoroso liscio che regala la palla del pareggio al Bologna

YOUNG 6,5: Primo tempo di alto livello. Crea il gol con la palla per Lautaro, ne sfiora uno con una grande azione personale. Si spegne nella seconda frazione

ERIKSEN 5: Si fa trovare solo in rarissime occasioni. Non riesce ad accendere la luce e gioca a un ritmo troppo basso

LUKAKU 6,5: È il catalizzatore della manovra offensiva nerazzurra. Vuole sempre palla, si muove in continuazione ed è lesto a buttarsi sulla palla vagante che trasforma in gol

LAUTARO 5,5: Parte bene, nel primo tempo sprazzi del vero Lautaro. Ma alla lunga pesa il gol che non trova e il rigore sbagliato è un macigno sul risultato finale

BORJA VALERO 6: Entra nel momento peggiore dell’Inter e può fare poco

SANCHEZ 4,5: Perde una palla clamorosa, dalla quale poi nasce il gol del Bologna. Nel finale si divora due facili occasioni

BIRAGHI 6: Entra nei minuti finali e non riesce a incidere

VECINO 6: Pochi scampoli di partita

ALL. CONTE 5,5: Inter a due facce. Nel primo tempo domina e comanda il gioco, nel secondo tempo spreca e concede troppo. Forse attende troppo nel fare qualche cambio