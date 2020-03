PAGELLE: Male Skriniar, Vecino addormentato. Lukaku e Lautaro erano presenti?

HANDANOVIC 6: Due buoni interventi prima del micidiale uno-due bianconero

SKRINIAR 5: Ancora una volta, prestazione non all’altezza della fama che si è ormai guadagnato, anche sul mercato. Spesso disattento, anche in occasione del gol

DE VRIJ 6: Non ha grosse colpe, sul gol è sfortunato. Per il resto poche sbavature

BASTONI 6: Il migliore della difesa nerazzurra, soprattutto in fase di impostazione. Partecipa tanto all’azione offensiva, Conte lo sceglie anche per questo

CANDREVA 6: Bene nel primo tempo, cala clamorosamente nella ripresa fino alla sostituzione

VECINO 5: Conte sceglie di tenere in campo lui e non Barella. La scelta si rivela infausta. E’ lui a lasciar scappare Matuidi, forse convinto che la palla fosse lunga. Non è così e l’Inter prende gol

BROZOVIC 6: Finchè l’Inter gioca a calcio, lui regge bene in mezzo al campo. Ma dopo il gol di Ramsey, la squadra è uscita dal campo. E lui si adegua

BARELLA 6: Tanto lavoro oscuro. Niente di trascendentale ma in campo si vede. Se il cambio è stato solo tecnico, Conte stavolta ha steccato

YOUNG 6: Nel primo tempo, con Bastoni, lavora bene su Douglas Costa e Cuadrado. Dybala lo uccella sul gol

LUKAKU 4,5: Per convincere Conte a sostituirlo, vuol dire che deve davvero aver giocato male. E infatti ha giocato male. Anzi, malissimo

LAUTARO 4,5: Quasi svogliato. Qualche tocchetto lezioso e niente di più. Mai una giocata veramente incisiva

ERIKSEN 5,5: Entra nel momento peggiore dell’Inter. Vaga per il campo non troppo convinto

GAGLIARDINI 5,5: Quasi non si nota il suo ingresso in campo

SANCHEZ 5,5: Prova qualche sortita personale. Ma l’Inter è ormai uscita dal campo

CONTE 5: La squadra prende gol e sparisce letteralmente dal campo. Lui non riesce a resettare il chip dei suoi ragazzi. Prova a cambiare tatticamente ma la risposta è nulla. E ora la corsa scudetto è più che compromessa