PAGELLE: Skriniar confuso, Lukaku-Lautaro fiacchi. Ma il peggiore è un altro

HANDANOVIC 6: Poco impegnato, non può nulla sul tap in di Mancosu

GODIN 5,5: Non sempre a suo agio, spesso prova ad appoggiare l’azione offensiva ma con scarsi risultati

DE VRIJ 6,5: L’unico della difesa ad avere le idee chiare. Come sempre

SKRINIAR 5: Sbaglia dopo pochi minuti e regala un’occasione d’oro a Mancosu. Poi non si riprende più e gioca una partita confusa

CANDREVA 4,5: Giornataccia. Sbaglia ogni tipo di pallone e di decisione. E anche in fase difensiva lascia buchi clamorosi, come quello da cui arriva il gol di Mancosu

BARELLA 5,5: Lontano dalla furia agonistica a cui ha abituato prima dell’infortunio. E’ ancora in fase di rodaggio

BROZOVIC 6,5: Il più pericoloso. Colpisce un palo clamoroso e ha un’altra palla gol poco dopo. Il più lucido in mezzo, fino all’infortunio

SENSI 5,5: Qualche intuizione qua e là, i compagni lo cercano spesso sperando nella giocata. Che non arriva

BIRAGHI 5,5: Poco meglio di Candreva. Una serie infinita di cross finiti o sulla schiena dell’avversario e sul primo palo liberati dagli avversari. Alla fine, riesce finalmente a superare lo scoglio e regala l’assist a Bastoni. Mezzo voto in più per questo

LAUTARO 5: Poco lucido e anche insolitamente lento nei movimenti. Malgrado il riposo di coppa, sembra stanco

LUKAKU 5: Giornata da dimenticare anche per il gigante belga. Ha sempre 2 o 3 difensori intorno, non riesce mai a liberarsi per trovare il guizzo. Ci prova con gli assist ma Brozovic colpisce il palo sul suo appoggio

BASTONI 6,5: Entra e segna. Sembra un regalo del destino ma Mancosu lo brucia poco dopo e gli strozza l’urlo in gola

SANCHEZ SV: Otto minuti sono pochi per incidere

BORJA VALERO SV: Entra per Brozovic infortunato

CONTE 5,5: La squadra gioca sotto ritmo. E quando gioca sotto ritmo, diventa prevedibile e macchinosa, specialmente contro difese interamente chiuse dentro l’area di rigore. Non si fida a togliere un difensore per Sanchez ma la squadra crea poco. Nell’ultimo mese, la frenata è stata evidente.