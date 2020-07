PAGELLE: Lukaku fondamentale, Borja prezioso. Due spremuti. Lautaro, la rabbia ti fa bene

HANDANOVIC 6,5: Stavolta risponde presente. E non solo una volta. Splendida la parata sul tiro difficile di Politano

D’AMBROSIO 6,5: Si toglie la soddisfazione di segnare il primo gol con la nuova maglia. In mezzo ad altre cose utili

DE VRIJ 6,5: Rientra in campo dopo lo spavento per la distorsione al ginocchio. Gioca senza paura e probabilmente chiude qui il suo campionato. Facile che riposi a Bergamo

BASTONI 6,5: Conte continua a dargli grande fiducia. E lui cresce partita dopo partita

CANDREVA 5,5: Stavolta il motore non gira a pieno. Pochi spunti di nota

BARELLA 6,5: Spremuto fino alla fine. A lui e Brozovic viene richiesto un lavoro oltre il dispendioso. Devono coprire avanti e indietro senza sosta, a volte perdono lucidità. Il problema ammonizioni deve risolverlo ma corre come un forsennato

BROZOVIC 6: Come Barella, finisce sulle gambe. Non sempre lucido, sfiora il gol nel primo tempo. Ma da quando l’Inter gioca con il trequartista, il suo lavoro è aumentato. E lui ne risente un po’

BIRAGHI 6,5: Sente bene la gamba. E si regala un altro assist, stavolta per il gol di D’Ambrosio. Gli perdoniamo il gol divorato nel secondo tempo. Ma la prestazione non è male

BORJA VALERO 6,5: Prestazione preziosa. Si mette tra le linee e scherma bene l’azione del Napoli. Non è un fulmine quando c’è da ribaltare l’azione ma non perde un pallone.

LUKAKU 6,5: E’ sempre fondamentale. Manda in porta Brozovic vincendo uno dei tanti duelli con Koulibaly e non fa mai giocate banali. Giocatore ultradecisivo per questa squadra

SANCHEZ 5,5: Passo indietro rispetto alle partite brillanti dell’ultimo periodo. Si vede pochissimo

GODIN 6: Entra nella ripresa quando il Napoli è già sotto controllo

LAUTARO 7: Entra rabbioso. Ma stavolta la rabbia è concentrata sul pallone. Non perde tempo a protestare, entra voglioso e scarica in porta la sua rabbia. Ottimo viatico verso il Getafe

YOUNG, MOSES, ERIKSEN SV

CONTE 6,5: La squadra gioca una discreta partita ma soprattutto recupera Lautaro e mostra anche buone trame. Il Napoli non ci sta a fare da sparring partner ma alla fine di grandi palle gol nitide non ne crea così tante. E vincere aiuta a vincere.