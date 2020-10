PAGELLE: Potenza Lukaku, Sanchez non è Lautaro. Vidal, errori gravi. Eriksen, due voti

HANDANOVIC 5,5: Si fa superare sotto le gambe da Hoffman e anche l’uscita a metà campo è rischiosissima

D’AMBROSIO 6: Migliora con il passare dei minuti. La prima mezz’ora è da brivido, con entrate in ritardo e inevitabile ammonizione. Poi cresce

DE VRIJ 6: La partita sarebbe da 7 ma la sporca con un passaggio suicida a centrocampo che innesca l’azione del rigore del Borussia

KOLAROV 6: Primo tempo in cui deve togliersi un po’ di ruggine dopo il derby in sofferenza. Alla fine risulterà decisivo con quel sinistro magico. Quello che paghi in difesa lo guadagni in attacco, sarà così tutto l’anno

DARMIAN 6,5: Un esordio per nulla da disprezzare quello dell’ex Parma, che ha il gravoso, quasi impossibile compito di sostituire Achraf Hakimi. Si propone continuamente e sfiora anche il gol su splendida palla di Eriksen

BARELLA 5,5: Oggi la corsa non riesce a far dimenticare i tantissimi errori di misura negli appoggi. Cerca continuamente Lukaku ma troppo spesso recapita palloni non puliti

VIDAL 5: Il ruolo avanti alla difesa lo limita nelle incursioni offensive e questo ormai si è capito e lo ha capito. Ma commette un fallo da rigore assurdo e poi si dimentica completamente di Hoffman dietro le spalle e lo lascia andare in porta. Errori troppo gravi per uno come lui

PERISIC 6: Arriva stremato all’ora di gioco. E’ sempre più applicato e quindi i guizzi offensivi sono sporadici. Ma stavolta non concede praterie e qualche palla interessante la mette lo stesso

ERIKSEN 6: Per lui ci vorrebbero due voti. Uno per il lavoro che gli chiede Conte, di continua intensità, pressing e giocate senza sosta. E uno per i palloni toccati e giocati da Eriksen alla Eriksen. La via di mezzo è una partita sufficiente, con alcuni tocchi geniali come la palla con cui manda in porta Darmian e altrettante pause nel suo gioco

LUKAKU 8: Dominante. I difensori tedeschi sono autentici armadi eppure alla fine devono soccombere. In questo momento ha una sicurezza straripante. E’ mezza Inter

SANCHEZ 5,5: Qualche guizzo ma poca roba. Cerca affannosamente di darsi da fare ma alla fine è solo pasticcione

LAUTARO 6,5: Entra nel secondo tempo e la musica, per l’Inter, cambia rispetto a Sanchez. Sfiora un gol favoloso e alla fine si conquista l’ultima speranza con quella punizione poi tirata da Kolarov. La Lula non ha veri sostituti.

BROZOVIC 6: Entra al posto di Eriksen ma il tempo per incidere è poco

BASTONI 6: Ha il merito, non da poco, di spizzare il pallone per Lukaku

CONTE 6: Perde Hakimi nel primo pomeriggio e preparare le partite così non è facile. Ma l’Inter, tra errori individuali e di reparto, prende troppi, troppi gol. Ok il percorso innovativo ma quello della miglior difesa non ci sembrava viatico da buttare. E’ anche sfortunatissimo e non solo per i casi Covid. Oggi l’Inter meritava la vittoria.